Горняк22: Народные приметы 29 июня. В чем помогает Тихон Тихий

Молитва. На коленях Фото: Pexels с сайта Pixabay

29 июня православная церковь чтит память святителя Тихона, епископа Амафунтского. На Руси его прозвали Тихоном Тихим и молились об утешении и исцелении

О чем молятся святому Тихону

Святого Тихона Тихого молили об успокоении в тревоге и об исцелении от зубной боли. Его называли не только «тихим», но и «утишителем» – от слова «тишина».

Народные обычаи на 29 июня

К этому дню все посевные работы завершали и начинали удобрять поля навозом. Этот труд был тяжелым, но необходимым, пишет Fearst-guide.com. Для работников вечером устраивали праздники – «толоки» – с застольем, вином, песнями и плясками. Прежде всего это была помощь бедным семьям.

Народные приметы на погоду и урожай

Мелкий дождь предвещает затяжную непогоду.

Если и ночью, и вечером на небе видна белесая полоска Млечного Пути, впереди – солнечные дни.

С утра у папоротника листья свернулись – к жаркому дню.

Закрытые цветки полевого вьюна и гвоздики – признак приближающегося ненастья.

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