Горняк22: Огромная пробка собралась из-за крестного хода на Змеиногорском тракте

Пробка на Змеиногорском тракте, Барнаул Фото: Александра Черданцева

Коробейниковский крестный ход в честь Казанской иконы Божьей Матери стал причиной скопления машин на Змеиногорском тракте краевой столицы

Как сообщает сайт Алтайской митрополии, сегодня, 27 июня, верующий отправились крестным ходом в село Коробейниково – к чудотворному образу Казанской Божьей Матери.

Маршрут крестного хода проходит по федеральной трассе А-322 – из Барнаула верующие пойдут до Калманки, далее до Усть-Пристани и до села Коробейниково.

Из-за прохождения хода на Змеиногорском тракте в Барнауле собралась большая пробка из автомобилей – до развилки на поселок Южный. Как сообщают очевидцы, пробка тянется от санатория.

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