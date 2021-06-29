Горняк22: Мэрия Барнаула предупредила о запрете парковок на Оби у «Леруа Мерлен»

Мост через Обь. Барнаул Фото: pixabay.com

Речь идет о парковках на Правобережном тракте Барнаула в водоохранной зоне – запрет на стоянку автомобильного транспорта здесь регулируется Водным кодексом РФ

Отдел по охране окружающей среды мэрии напомнил жителям и гостям города, что нельзя парковаться и оставлять транспортные средства у воды (то есть в водоохранной зоне).

Особенно актуальной становится проблема движения транспорта по такой зоне в летний период, когда люди стремятся провести свободное время или выходные на берегу реки. Тем самым владельцы автомобилей нарушают закон, загрязняют почву и воду горюче-смазочными материалами и другими веществами.

«Одним из таких мест в Барнауле является берег реки Обь вдоль Правобережного тракта недалеко от здания магазина Леруа Мерлен», – рассказали в администрации города.

Водителям напомнили, что запрет на парковку в водоохранной зоне регулируется Водным Кодексом РФ, за несоблюдение закона предусмотрено административное наказание.

ТОЛК