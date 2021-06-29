ГОРНЯК22 30.06.2021
Авто

Горняк22: Мэрия Барнаула предупредила о запрете парковок на Оби у «Леруа Мерлен»

Горняк22
18 часов Ago

Мост через Обь. Барнаул Фото: pixabay.com

Речь идет о парковках на Правобережном тракте Барнаула в водоохранной зоне – запрет на стоянку автомобильного транспорта здесь регулируется Водным кодексом РФ

Отдел по охране окружающей среды мэрии напомнил жителям и гостям города, что нельзя парковаться и оставлять транспортные средства у воды (то есть в водоохранной зоне).

Особенно актуальной становится проблема движения транспорта по такой зоне в летний период, когда люди стремятся провести свободное время или выходные на берегу реки. Тем самым владельцы автомобилей нарушают закон, загрязняют почву и воду горюче-смазочными материалами и другими веществами.

«Одним из таких мест в Барнауле является берег реки Обь вдоль Правобережного тракта недалеко от здания магазина Леруа Мерлен», – рассказали в администрации города.

Водителям напомнили, что запрет на парковку в водоохранной зоне регулируется Водным Кодексом РФ, за несоблюдение закона предусмотрено административное наказание.

ТОЛК

Похожие записи:

Алтапресс: В барнаульском микрорайоне перекрыли улицу

Алтапресс: В барнаульском микрорайоне перекрыли улицу

Горняк22
17 часов Ago
27 июня до 23:00 будет закрыто движение автомобильного транспорта по всей ширине ул. Смородиновой, в районе пересечения с ул. Соловьиной, в микрорайоне Спутник Барнаула, сообщает пресс-служба мэрии....
Алтапресс: Новые автоуслуги от лизинговой компании «Европлан»

Алтапресс: Новые автоуслуги от лизинговой компании «Европлан»

Горняк22
17 часов Ago
Подменный автомобиль от «Европлана» Лизинговая компания «Европлан» предлагает автоуслугу «Подменный автомобиль»: клиенты получают во временное пользование легковой автомобиль на период вынужденного отсутствия лизингового...

Читать по теме:

ВТОПЕ: