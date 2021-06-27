ГОРНЯК22 28.06.2021
Авто

Горняк22: В Барнауле автомобиль протащил мужчину на капоте в ходе конфликта

Горняк22
17 часов Ago

Кадр из видео Фото: Telegram-канал "В курсе 22"

Сцена, достойная блокбастера, развернулась на перекрестке в спальном районе краевой столицы. Судя по кадрам, конфликт произошел между выходцами из ближнего зарубежья

В Барнауле автомобилист протащил человека на капоте в ходе конфликта. Видеозапись произошедшего появилась в соцсетях.

Инцидент случился рано утром 26 июня на пересечении улицы Шумакова и проезда Северного Власихинского.

На записи видно, что трое мужчин дерутся на тротуаре возле автомобиля, потом один из них запрыгивает в салон легковушки, а второй – на ее капот. Автомобилист трогается и резко тормозит, очевидно, пытаясь сбросить внезапного «пассажира», а потом набирает скорость и вместе с ним исчезает из кадра.

Обстоятельства произошедшего, а также судьба мужчины на капоте, не известны.

Ранее «Толк» сообщал о том, что житель Бийска избил трубой полицейского и протащил его на колесе автомобиля.

ТОЛК

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