Горняк22: 18-летнему жителю Алтайского края вынесли приговор за интим со школьницей
Парень и девушка Фото: pixabay.com
Молодые люди вступили в связь по обоюдному согласию, однако секс раньше возраста согласия в России является преступлением
В Алтайском крае суд вынес приговор 18-летнему молодому человеку за интимные отношения с 15-летней школьницей. Об этом сообщает сайт региональной прокуратуры.
Уточняется, что молодые люди вступили в связь по обоюдному согласию, однако так называемый возраст согласия в России наступает с 16 лет.
Обвиняемый вину признал. Суд назначил ему 100 часов обязательных работ.
Ранее «Толк» сообщал о том, что в Алтайском крае экс-тренера арестовали за интимную связь с 15-летней.