Горняк22: Алтайский край лидирует по вопросам Путину на Прямую линию
Владимир Путин Фото: twitter.com/KremlinRussia
Больше всего людей волнуют проблемы, связанные с пандемией коронавируса и вакцинацией от него, а также рост затрат на ЖКХ и индексация зарплат
Жители Алтайского края оказались в лидерах по числу заданных вопросов на Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал «Россия-1».
Среди других регионов, откуда пришло больше всего сообщений, также Кубань, Дагестан, Москва и Липецк.
Отмечается, что основная часть тем, которые волнуют людей, связана с пандемией коронавируса, массовой вакцинацией, ростом тарифов ЖКХ, а также индексацией пенсий и зарплат.
18-я по счету Прямая линия с главой государства состоится 30 июня после годового перерыва. Трансляция начнется на телеканалах в 12.00 по московскому времени. Ранее «Толк» рассказывал, как можно задать вопрос главе государства.
Годом ранее общение президента с народом не состоялось из-за пандемии коронавируса – в последний раз линию провели 20 июня 2019 года.