ГОРНЯК22 28.06.2021
Авто

Горняк22: Несколько автомобилей столкнулись в спальном районе Барнаула

Горняк22
17 часов Ago

Место происшествия Фото: "Инцидент Барнаул"/"ВКонтакте"

Судя по видео с места происшествия, участниками аварии стали как минимум три авто, при этом такси развернуло поперек дороги

Дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких легковых автомобилей произошло днем 26 июня в Барнауле. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

Уточняется, что несколько авто столкнулись на улице Балтийской.

На кадрах с места происшествия видно, что участниками аварии стали как минимум три авто, при этом такси развернуло поперек дороги. Машины получили значительные повреждения.

При каких обстоятельствах произошло столкновение – не уточняется. Информации о пострадавших нет.

Ранее стало известно, что против чиновников Барнаула возбудили дело из-за наезда авто на девочку.

ТОЛК

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