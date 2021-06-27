Горняк22: Несколько автомобилей столкнулись в спальном районе Барнаула
Место происшествия Фото: "Инцидент Барнаул"/"ВКонтакте"
Судя по видео с места происшествия, участниками аварии стали как минимум три авто, при этом такси развернуло поперек дороги
Дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких легковых автомобилей произошло днем 26 июня в Барнауле. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.
Уточняется, что несколько авто столкнулись на улице Балтийской.
На кадрах с места происшествия видно, что участниками аварии стали как минимум три авто, при этом такси развернуло поперек дороги. Машины получили значительные повреждения.
При каких обстоятельствах произошло столкновение – не уточняется. Информации о пострадавших нет.
Ранее стало известно, что против чиновников Барнаула возбудили дело из-за наезда авто на девочку.