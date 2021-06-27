Горняк22: В барнаульском микрорайоне Спутник 27 июня перекроют улицу

Ремонт дороги в Барнауле Фото: barnaul.org

Движение будет перекрыто почти на сутки. Это нужно сделать для ремонтных работ — в поселке будут прокладывать водоотводную трубу

Как сообщает пресс-служба барнаульской мэрии, с 8.00 до 23.00 27 июня в барнаульском микрорайоне Спутник закроют движение автотранспорта по всей ширине улицы Смородиновой (в районе пересечения ее с ул. Соловьиной).

Уточнятся, что также поменяется и движение автобусов на этой улице, он будет осуществляться по такой схеме:

маршрут №110: ул.Соловьиная – ул.Ясеневая – ул.Кленовая – ул.Смородиновая, далее по маршруту;

маршрут №144: Павловский тракт – ул.Смородиновая – ул.Кленовая – ул.Ясеневая – ул.Соловьиная, далее по маршруту.

Участников движения просят выбирать по возможности пути объезда.

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