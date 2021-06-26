Горняк22: Блогера Пингвиняшу расстроила реакция жителей Алтая на ее выдвижение в Госдуму

Елена Казакулова Фото: instagram.com/pingvinyasha

По ее словам, она была готова к хейту, об этом ее предупреждали на обучении в партии, а в предвыборное время будет еще хуже, считает она

Многодетную мать Елену Казакулову, которая известна в Instagram как блогер Пингвиняша, расстроила реакция подписчиков на ее возможное выдвижение в Госдуму по одномандатному округу по Республике Алтай.

По ее словам, сначала она получила много слов поддержки, но потом большая часть сообщений стала негативной.

«Сколько хейта под постом. Как же люди ненавидят блогеров. Привыкли, что в Госдуме должны сидеть только умные и профессиональные, а толку?» – написала она в своем аккаунте.

Блогер, у которой сейчас 53 тысячи подписчиков, отметила, что не видит на Алтае сплоченности, а якобы ограниченный менталитет местных жителей не позволяет им поддерживать блогера. При этом девушка, записавшая видеообращение, плакала, но обещала «как-нибудь пережить этот день».

Ранее стало известно, что блогер Пингвиняша собралась баллотироваться в Госдуму от Республики Алтай от партии «Новые люди». Поэт Максим Федин также заявлял о своем выдвижении от этой партии. При этом наибольшие шансы быть выдвинутым от этой партии есть у депутата Госсобрания Петра Букача, считают эксперты.

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