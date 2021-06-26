Горняк22: Кроссовер протаранил бетонные блоки на трассе в Алтайском крае

Знак. ДТП Фото: pexels.com

Авария произошла на месте дорожного ремонта. По словам автора видео, ее участники «чуть-чуть не вписались» во временную дорожную разметку

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей произошло днем 25 июня на трассе в Алтайском крае. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Авария случилась на Чуйском тракте между селами Троицкое и Полковниково.

На кадрах с места происшествия видно, что один из участников ДТП врезался в бетонные блоки, а второй встал поперек движения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Новости События Барнаул (@barnaul.insta)

Обстоятельства произошедшего не известны. О пострадавших не сообщается.

Ранее «Толк» сообщал о том, что 21-летний водитель погиб в ДТП с фурой под Новосибирском.

ТОЛК