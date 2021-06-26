Горняк22: Гречишница подкралась. Кого угостить кашей 26 июня и почему запрещено молоко

Гречка. Крупа Фото: Pixabay

Святую мученицу Акилину православная церковь чтит 26 июня. Ее имя крестьяне переиначили на Акулину и прозвали Гречишницей

Обычаи и традиции 26 июня

На Акулину Гречишницу крестьяне сеяли гречиху. Конечно, не день в день: ориентировались на погоду, а не только на дату в календаре. Сроки посева обычно наступали «или за неделю до Акулин, либо спустя неделю после Акулин», рассказывает Fearst-guide.com.

Согласно старинному обычаю, крестьяне варили гречневую кашу и угощали ею нищих. А облагодетельствованные люди благодарили и желали хорошего урожая.

А вот молоко 26 июня нельзя было пить. По поверьям, в этот день оно становилось вредным для здоровья — «акульим».

Народные приметы на 26 июня

Как ни странно, в этот день обилие мошки было доброй приметой, обещающей хорошую погоду.

О наступающем дне судили по пчелам. Если эти труженицы с утра покинули улей и полетели за добычей, будет тепло и дождя не предвидится.

Крупные оводы предвещают крупные колосья хлеба.

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