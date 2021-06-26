Горняк22: 19 пунктов раздельного сбора мусора откроют в Барнауле 26 июня

Мусор. Переработка Фото: pixabay.com

Мероприятие проводит некоммерческая организация «Мусора.Больше.Нет» при поддержке отдела по охране окружающей среды администрации города

Экологическую акцию по раздельному сбору отходов проведут в Барнауле 26 июня. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.

Стационарный пункт приема вторсырья будет работать с 10.00 до 13.00 на площадке по адресу проспект Ленина, 152 (рядом с парком «Солнечный ветер»).

Также организуют работу мобильных точек сбора отходов по четырем маршрутам – сдать мусор можно будет в поселках Южном и Спутник, на Змеиногорском тракте, на площади Адмирала Кузнецова и других точках – их список и подробные условия акции публикует страница организаторов в соцсетях.

Мероприятие проводит некоммерческая организация «Мусора.Больше.Нет» при поддержке отдела по охране окружающей среды администрации города.

Ранее «Толк» рассказывал о том, что житель Барнаула в маске «Чистомена» убирает мусор в городе и предлагает следовать его примеру.

ТОЛК