Алтапресс: Правила техосмотра автомобилей предложили ужесточить, как и наказания

Комитет Совфеда по экономической политике направил в правительство РФ собственный план реформирования системы техосмотра транспортных средств, пишет «Коммерсант».

Техосмотр Михаил Хаустов

Ранее ГИБДД выступила за отмену обязательного техосмотра, а в Госдуме поддержали. Однако сенаторы считают необходимым регулярные проверки автомобилей.

Более того, подчеркнули в Совфеде, водителей необходимо обязать возить с собой и предъявлять инспекторам диагностическую карту.

«Штраф в 2 тыс. рублей за зафиксированный автоматической камерой проезд транспортного средства, не прошедшего техосмотра, предлагается ввести уже с 1 октября 2021 года. Вице-премьер Марат Хуснуллин заверил, что изучают разные сценарии реформы, пообещав объявить о решении в ближайшее время», — отмечает издание.

Напомним, ГИБДД призвала отменить обязательное ТО для физлиц, владеющих легковушками и мотоциклами. При этом прошедших проверку добровольно предложили награждать скидками на ОСАГО и уплату транспортного налога.

Что касается штрафа, то сенаторы предложили с 1 марта 2022 года на 1 октября 2021 года перенести дату вступления в силу поправок в КоАП, согласно которым водителей будут наказывать за отсутствие ТО.

За отсутствие диагностической карты, которую попросит предъявить инспектор, предложили штрафовать на 500 рублей.

«Сегодня техосмотр у всех вызывает вопросы. Мы все понимаем, что техосмотр все покупают и реально туда никто не ездит. Но это не такое простое решение — отменил, и все. Мы сейчас комплексно все это оценим и примем решение. То, что сделаем ситуацию лучше, — в этом я убежден», — прокомментировал ситуацию Хуснуллин.

Алтапресс