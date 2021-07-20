Алтапресс: В Барнауле начали разработку более удобной сети автобусных маршрутов
Новую схему движения общественного транспорта начали разрабатывать в Барнауле, сообщили городские власти.
Автобус №53 в Барнауле. barnaul.org
Контракт заключили с компанией «Центр Экономики Инфраструктуры». Специалисты опросят барнаульцев о транспортном обслуживании и определят потребность горожан в автобусном сообщении, вместимости автобусов и интервалах движения.
Также эксперты проведут анализ состояние маршрутной сети, направлений и интенсивности автомобильных потоков.
«Скоро в транспорте установят специальное оборудование, чтобы обследовать пассажиропоток», — отметили в пресс-центре мэрии.
В результате должна получиться более удобная сеть автобусных маршрутов как для населения, так и для перевозчиков.
Готовую схему представят до конца февраля 2022 года, а переход на нее обсудят с экспертами и общественностью Барнаула.
Ранее городские власти подсчитали, сколько стоит перевезти одного пассажира электротранспортом.