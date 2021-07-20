Алтапресс: В Барнауле запретят парковаться у гаражей на Солнечной поляне

Барнаульские дорожники установят знаки, запрещающие остановку и стоянку у гаражно-строительного кооператива № 884, предупредили в администрации города.

Ул. Солнечная поляна, 26а в Барнауле. Скриншот Яндекс.Карты

Знаки на ул. Солнечная поляна, 26а установят 30 июля. Это нужно для организации и обеспечения безопасности дорожного движения, пояснили в пресс-центре города.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к ограничениям и соблюдать требования дорожных знаков.

Ранее в Барнауле изменили схему проезда на ул. Энтузиастов.

Алтапресс