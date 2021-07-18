Алтапресс: Старый мост в Барнауле отремонтировали более чем на 85%. Срок сдачи объекта

Основные мероприятия по ремонту коммунального моста через Обь на въезде в Барнаул выполнили на совмещенной части конструкции, а также на эстакаде со стороны города.

Ремонт Старого моста в Барнауле. altay.rosavtodor.ru.

Продолжаются работы на второй, правобережной эстакаде — со стороны федеральной автодороги Р-256 «Чуйский тракт», сообщается на сайте правительства Алтайского края.

Готовность объекта составляет более 85%, работы идут по графику.

«На левобережной эстакаде и совмещенной части сегодня подрядчик заканчивает устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона. Обновленная конструкция будет служить не менее 50 лет», — уточнил эксперт дорожного хозяйства Управления федеральных автомобильных дорог «Алтай» Артем Онищенко.

На объекте заменили практически все конструктивные элементы. На эстакадах смонтировали новые железобетонные балки, а в составе совмещенной части — 370 металлических плит, каждая из которых выполнена по индивидуальному проекту.

Габариты моста и грузоподъемность после ремонта не изменятся, что обусловлено уникальностью сооружения. Но надежность после ремонта значительно возрастет, поскольку новая конструкция сама будет принимать часть нагрузки от транспорта.

На всей протяженности моста выполняют устройство водоотводных сооружений. Ввод в эксплуатацию Старого моста запланировали на конец ноября.

Напомним, в апреле начали ремонт подъездной дороги к «прокапиталенному» Старому мосту.

Ремонт

Данные диагностики показали, что основные элементы сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии.

С января 2020 года мост закрыли на ремонт. Предварительно подрядная организация выполнила комплекс мер, чтобы перенаправить движение железнодорожного транспорта — переустроили контактную сеть и построили дополнительные платформы на станциях Барнаул и Присягино.

Алтапресс