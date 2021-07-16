ГОРНЯК22 16.07.2021
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Алтапресс: Час бесплатно. Стали известны тарифы на парковке у СИТИ-Центра в Барнауле

Горняк22
14 часов Ago

Около СИТИ-Центра (пр. ​Красноармейский, 47а) в Барнауле заработала платная парковка. С условиями ознакомился автор Telegram-канала «Барнаульский нытик».

Платная парковка у СИТИ-Центра. https://t.me/barnaulwhiner

Паркинг предлагает клиентам час бесплатно, а второй и последующие по 100 рублей.

Особо отмечается, что «повторный бесплатный час возможен через час после выезда».

«Выезжать и заезжать ради нового бесплатного часа нельзя. Только не понятно, как они контролировать будут. Номера сканируют?» — интересуется барнаулец.

Напомним, цена на почасовое пользование парковкой на Привокзальной площади — 50 рублей. Первые 20 минут — бесплатно.

В ТРЦ Galaxy первые три часа — бесплатно. За каждый последующий час — 50 рублей при дневном тарифе и 100 рублей в час ночью.

Алтапресс

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