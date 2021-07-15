Алтапресс: Часть Павловского тракта перекроют в Барнауле для укладки асфальта
Участок малой проезжей части Павловского тракта, в районе пересечения с ул. Попова, перекроют на три дня, предупредили в мэрии Барнаула.
Ремонт дорог. Каток. Дмитрий Лямзин.
Проезд закроют с 8:00 24 июля до 8:00 27 июля из-за работ по восстановлению асфальтового покрытия.
Изменится маршрут движения автобуса № 47:
- …пр. Строителей — Павловский тракт — съезд на малую проезжую часть Павловского тракта в районе здания № 154 (АЗС) — малая проезжая часть Павловского тракта, далее по маршруту, в обратном направлении — без изменения.
Водителей просят заранее продумать маршрут объезда.