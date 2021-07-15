Алтапресс: Часть Павловского тракта перекроют в Барнауле для укладки асфальта

Участок малой проезжей части Павловского тракта, в районе пересечения с ул. Попова, перекроют на три дня, предупредили в мэрии Барнаула.

Ремонт дорог. Каток. Дмитрий Лямзин.

Проезд закроют с 8:00 24 июля до 8:00 27 июля из-за работ по восстановлению асфальтового покрытия.

Изменится маршрут движения автобуса № 47:

…пр. Строителей — Павловский тракт — съезд на малую проезжую часть Павловского тракта в районе здания № 154 ( АЗС) — малая проезжая часть Павловского тракта , далее по маршруту , в обратном направлении — без изменения.

Водителей просят заранее продумать маршрут объезда.

Алтапресс