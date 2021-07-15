Алтапресс: Громадная ветка рухнула на припаркованный автомобиль в центре Барнаула

Сильный ветер, который наблюдался в течение дня 14 июля в Барнауле, не обошелся без неприятных сюрпризов.

Огромная ветка рухнула на автомобиль в центре Барнаула. vk.com/incident22.

Как сообщили в паблике «Инцидент Барнаул», по улице Интернациональной в районе дома № 16 в центре краевой столицы порывом ветра сломало большую ветку.

В итоге ветка «накрыла» припаркованный рядом автомобиль.

Ранее у магазина «Ярче» на улице Кавалерийской в Барнауле прохожие заметили странно припаркованный автомобиль. «Жигули» просто стояли на крыше.

Алтапресс