Алтапресс: Лошадка без возницы перевела движение по сибирской трассе на скорость в 5 км/ч

Лошадь, запряженная в небольшую телегу, затруднила движение по трассе в Новосибирской области. Самое интересное, что животное передвигалось без возницы.

Лошадь. СС0

Видео, на котором запечатлен этот необычный случай, разлетелось по социальным сетям.

Как отмечают в паблике «Барнаул 22», водителям пришлось следовать за лошадью со скоростью 5 километров в час.

Где и почему отстал возница — не сообщается.

Ранее россиянин получил срок за то, что истязал соседей лошадиным ржанием.

Алтапресс