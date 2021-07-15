Алтапресс: Лошадка без возницы перевела движение по сибирской трассе на скорость в 5 км/ч
Лошадь, запряженная в небольшую телегу, затруднила движение по трассе в Новосибирской области. Самое интересное, что животное передвигалось без возницы.
Лошадь. СС0
Видео, на котором запечатлен этот необычный случай, разлетелось по социальным сетям.
Как отмечают в паблике «Барнаул 22», водителям пришлось следовать за лошадью со скоростью 5 километров в час.
Где и почему отстал возница — не сообщается.
Ранее россиянин получил срок за то, что истязал соседей лошадиным ржанием.