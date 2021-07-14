Алтапресс: На три дня в Барнауле перекроют проспект

В Барнауле временно перекроют проезд по двум участкам пр. Калинина. Это нужно для ремонта теплосети, предупредили в мэрии.

Знак "Стоп". CC0

С 21:00 23 июля до 00:00 25 июля проезд закроют по всей ширине проезжей части пр. Калинина в районе дома № 20 (Площадь Текстильщиков).

С 22:00 23 июля до 6:00 26 июля — по всей ширине четной стороны пр. Калинина, в районе здания № 8 (на пересечении с ул. Профинтерна).

Из-за перекрытий автобусы будут объезжать по пр. Ленина, ул. Кулагина и ближайшим улицам.

Алтапресс