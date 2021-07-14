Алтапресс: «Медведь Холдинг» зайдет в Алтайский край

Красноярский «Медведь Холдинг» выиграл конкурс на право официально представлять BMW в Алтайском крае, пишет «Континент Сибирь».

За рулем BMW. CC0

«Медведь Холдинг» уже представляет BMW в Красноярском крае, Новосибирской области, Кузбассе и Хакасии.

Единственным официальным дилером BMW в Алтайском крае на сегодня является компания «Дикси». Эксперты полагают, что в случае открытия второго партнера в регионе может остаться лишь один официальный дилер марки.

В «Дикси» категорически опровергают информацию о возможности прекращения работы с BMW с 2022 года.

По итогам 2020 года в Алтайском крае было зарегистрировано 206 новых автомобилей BMW.

Ранее сообщалось, что близкий к дилеру MAN бизнесмен купил в Барнауле магазин с «Магнитом» и развлекательный центр.

Алтапресс