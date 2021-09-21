Алтапресс: Как правильно осуществить эвакуацию автомобиля при аварийных ситуациях
Количество автомобилей на дорогах стремительно растет. Этот фактор приводит к возникновению непредсказуемым ДТП, непредвиденным техническим поломкам машин во время движения, прямо на дорогах. Эвакуатор приходит на помощь водителям в случаях, когда автотранспорт не может двигаться самостоятельно и доставляет поломанный автомобиль в нужное для клиента место.
Эвакуатор везет Яндекс.Такси Михаил Хаустов
В любом населенном пункте функционируют компании, часто не одна, по предоставлению услуги вызова мотоэвакуатора в любое время суток при возникновении аварийной ситуации. Такие сервисы организуют быстро, надежно и безопасно перевозку неисправной техники с места поломки.
Услугами эвакуатора воспользоваться достаточно просто. Владельцу надо позвонить в диспетчерскую службу кампании и сделать заказ на доставку неработающего транспорта в необходимое место или ремонтную мастерскую. Оператор компании после выяснения необходимых требований по состоянию автомобиля принимает заказ на эвакуацию и сообщает время прибытия свободной спецтехники.
Для оказания технической поддержки водителю также помогут буксировать транспорт из кювета, произвести утилизацию неподлежащих ремонту автомобилей и решить другие проблемы.
Обращения в службу эвакуации
Для заказа эвакуатора оператору необходимо описать состояние автомобиля, предположительные причины, препятствующие дальнейшему передвижению транспорта.
Эвакуация потребуется в случаях, когда обнаружена:
- техническая неисправность машины;
- аварийное повреждение в результате ДТП;
- вылет в кювет, в водоем или сгоревший автомобиль.
К серьезным поломкам автотранспорта, не позволяющим безопасно продолжать его эксплуатацию, относятся:
- нарушение геометрии колес;
- полностью разбитые стекла лобового окна;
- неисправна тормозов, ходовой части системы управления;
- повреждение подвески;
- блокировка или отсутствуют колеса.
Автомобили с автоматической коробкой передач подлежат эвакуации с погрузкой на платформу. Буксировка такой техники запрещена.
Правила эвакуации для водителей
От аварийных ситуаций на дорогах не застрахован никто, поэтому водитель должен знать, как правильно действовать в случаях неисправности автомобиля во время движения:
- Заранее ознакомиться с работой и выбрать надежный сервис по предоставлению услуги эвакуации.
- Хранить номера телефонов операторов компании в доступном месте.
- Правильно составить заявку на транспортировку средства с указанием информации об автомобиле, техническом состоянии и о месте его расположения.
- Подготовить к приезду эвакуатора, заглушить двигатель, обеспечить ручной тормоз и включить аварийную сигнализацию. Снабдить место аварии предупреждающими знаками.
Самостоятельно организованная эвакуация автомобиля методом буксировки может привести к новым неприятностям и быть небезопасной для автомобиля, водителя и других участников движения на дорогах.
Компания, предоставляющая услугу эвакуатора, несет материальную и юридическую ответственность перед владельцем автомобиля и страхует клиентов от рисков и потерь во время транспортировки средства до места назначения.