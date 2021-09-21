Алтапресс: Пробки на октябрь: барнаульцев предупредили о начале ремонта моста через Пивоварку

В Барнауле на улице Кутузова с 21 сентября организуют реверсивное движение на время ремонтных работ на мосту, сообщает мэрия города.

Из-за проливных дождей речка Пивоварка под строящимся мостом на улице Кутузова вышла из берегов. Барнаул, 29 июля 2014 года. Иван Кузьмин

С 21 сентября начнут ремонт деформационных швов на мосту через реку Пивоварку на участке улицы Кутузова — от дома № 1 до улицы Гоголя.

«Для безопасности дорожного движения на этом участке временно будет организовано реверсивное движение транспорта», — рассказали в мэрии.

В соответствии с контрактом ремонт необходимо закончить до 30 октября, однако подрядчик планирует все сделать к середине октября.

Барнаульцев попросили с пониманием отнестись к ремонту моста и заранее выбирать маршруты объезда.

Напомним, 18 сентября открыли движение по другому мосту через Пивоварку на улице Матросова, где провели аналогичный ремонт.

Алтапресс