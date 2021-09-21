Алтапресс: Пробки на октябрь: барнаульцев предупредили о начале ремонта моста через Пивоварку
В Барнауле на улице Кутузова с 21 сентября организуют реверсивное движение на время ремонтных работ на мосту, сообщает мэрия города.
Из-за проливных дождей речка Пивоварка под строящимся мостом на улице Кутузова вышла из берегов. Барнаул, 29 июля 2014 года. Иван Кузьмин
С 21 сентября начнут ремонт деформационных швов на мосту через реку Пивоварку на участке улицы Кутузова — от дома № 1 до улицы Гоголя.
«Для безопасности дорожного движения на этом участке временно будет организовано реверсивное движение транспорта», — рассказали в мэрии.
В соответствии с контрактом ремонт необходимо закончить до 30 октября, однако подрядчик планирует все сделать к середине октября.
Барнаульцев попросили с пониманием отнестись к ремонту моста и заранее выбирать маршруты объезда.
Напомним, 18 сентября открыли движение по другому мосту через Пивоварку на улице Матросова, где провели аналогичный ремонт.