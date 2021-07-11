Алтапресс: В Барнауле из-за строительных работ перекрыли улицу Песчаная

В краевой столице на ул. Песчаная проводятся работы по строительству тепловых сетей. Водителей просят заранее искать маршруты для объезда, сообщает пресс-служба мэрии города.

С телефоном в автомобиле. CC0

В связи с проведением строительных работ 10 июля, до 22 часов будет закрыто движение автомобильного транспорта по всей ширине проезжей части в районе здания на ул. Песчаная, 180.

Скриншот фрагмента карты Барнаула. «Яндекс. Карты».

Администрация призывает автолюбителей быть внимательными и заранее выбрать маршруты для объезда места проведения работ.

Алтапресс