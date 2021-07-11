Алтапресс: Барнаульским автолюбителям и автобусу № 41 придется объезжать пер. Ядринцева

В краевой столице больше чем на два месяца закроют автомобильное движение на пер. Ядринцева в районе пересечения с ул. Папанинцев. С 20 июля по 30 сентября здесь будет проводится ремонт тепловых сетей, сообщается на сайте администрации города.

Автобус 41. Общественный транспорт. Анна Зайкова, altapress.ru

Как рассказали в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, движение автобусов маршрута № 41 будет организовано по следующей схеме: …пр-кт Ленина — ул. Партизанская — ул. Челюскинцев (ост.»Партизанская»), в обратном направлении: ул. Челюскинцев (ост.»Партизанская») — ул. Партизанская — пр-кт Ленина, далее — по маршруту.

Автолюбителей просят набраться терпения и, по возможности, заранее продумать альтернативный маршрут объезд.

Ранее мэрия сообщила о временной приостановки движения на соседней улице, в районе дома на ул. Песчаной, 180.

Алтапресс