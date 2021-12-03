Алтапресс: Участок дороги на Потоке в Барнауле закроют на четыре дня

В Барнауле закроют движение на ул. Петра Сухова в районе пересечения со Смирнова, предупредили в мэрии.

Ремонт дороги. Дорожный знак. altapress.ru

Перекроют проезжую часть с 8:00 6 декабря по 20:00 10 декабря. Это связано с проведением модернизации водопровода.

Изменится схема движения автобусов № 18, 1, 50 и 58. Они будут объезжать перекрытый участок по соседним улицам.

С 1 декабря в Барнауле закрыли для движения часть ул. Матросова на участке от А. Петрова до Советской Армии.

Алтапресс