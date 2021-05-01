Алтапресс: Не проехать. Барнаул в предпраздничный день встал в 10-балльных пробках

Пробки в 10 баллов выстроились в Барнауле во второй половине дня 30 апреля. Скорость на некоторых участках дорог не превышает трех километров в час.

Пробка на площади Октября. Barnaul22.

Как следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки», в данный момент стоят проспекты Строителей, Красноармейский, Ленина, улицы Молодежная, Ядринцева, Челюскинцев, Партизанская.

Также пробки зафиксированы на участках улиц Аванесова, Голголя, Кутузова, шоссе Ленточный бор.

Причиной столь мощных транспортных заторов является выросший в предпраздничный день автомобильный трафик, ремонт некоторых дорог и небольшие ДТП.

Алтапресс