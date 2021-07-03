Алтапресс: Алтайские дорожники временно снимут ограничения проезда на участках Чуйского тракта

2 июля в Омске стартовало международное ралли «Шелковый путь». Участников ждут и на Алтае: часть маршрута пройдет по Чуйскому тракту. На это время приостановят ремонтные работы федеральной трассы.

Чуйский тракт на Алтае. Пресс-служба ФКУ Упрдор "Алтай"

Упрдор «Алтай» приняло решение приостановить ремонты на проезжей части, чтобы обеспечить беспрепятственный пропуск транспорта.

По трассам общего пользования в общей сложности более 500 транспортных средств, участников и организаторов ралли, передвигаются в соответствии с ПДД и действующими ограничениями скоростного режима.

Чтобы не создавать дополнительных сложностей дорожники в предстоящие выходные будут вести только те работы, которые не связаны с ограничениями проезда.

Так, в Алтайском крае 3 июля полностью прекратятся мероприятия по устройству слоев износа на участках км 201 — км 207 (возле Новоалтайска) и км 415 — км 422 (в Красногорском районе, за мостом через Ишу).

Чуйский тракт на Алтае. Пресс-служба ФКУ Упрдор «Алтай»

Еще на ряде объектов движение будет организовано в штатном режиме, но с ограничением скорости до 70 км/ч. Всего таких участков четыре:

в Тальменском районе ( км 143 — км 150),

км 143 — км 150), на границе Тальменского и Первомайского ( км 173 — км 183),

км 173 — км 183), в Первомайском ( км 212 — км 223),

км 212 — км 223), в Бийском ( км 341 — км 344).

На объекте в Троицком районе, км 268 — км 271, скорость ограничена до 50 км/ч установлена на протяженности около полутора километров.

Ремонт дороги. Иван Кузьмин

В Республике Алтай 4 июля приостановят работы в Майминском районе (км 445 — км 454), на спуске с Семинского перервала (км 585 — км 595), возле села Онгудай (км 631 — км 641) и за перевалом Чике-Таман (км 668 — км 684). На участках отменят реверсивный режим, движение пойдет по двум полосам.

О том, как Алтай стал частью «Шелкового пути», сколько это стоит и где можно на все посмотреть, читайте в разборе altapress.ru.

Алтапресс