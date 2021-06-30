Алтапресс: Трамвайный переезд в центре Барнаула закрыли на ремонт

Барнаульские дорожники начали капитальный ремонт трамвайных путей на пр. Красноармейском, рассказали в администрации города.

Трамвайный переезд на пр. Красноармейском в Барнауле. Скриншот Яндекс.Карты

В связи с этим проезд через пути в районе здания № 64 (ТЦ «Майский») закрыли до утра 6 июля.

Всего на данном участке отремонтируют 62,5 м путей.

Водителей просят быть внимательными и по возможности выбирать заранее маршруты объезда.

Также за лето планируют капитально отремонтировать трамвайные пути на пересечении ул. Попова и Взлетной, добавили в мэрии.

Ранее в Барнауле до 12 июля закрыли движение на участке ул. Чкалова в связи с реконструкцией тепловой сети.

Алтапресс