Алтапресс: В барнаульском микрорайоне перекрыли улицу

27 июня до 23:00 будет закрыто движение автомобильного транспорта по всей ширине ул. Смородиновой, в районе пересечения с ул. Соловьиной, в микрорайоне Спутник Барнаула, сообщает пресс-служба мэрии.

Дорожные работы, знак. altapress.ru

На этом участке ведутся работы по прокладке водопроводной трубы.

Движение автобусов будет организовано по следующим схемам:

по маршруту № 110: …ул.Соловьиная — ул. Ясеневая — ул. Кленовая — ул. Смородиновая, далее по маршруту;

по маршруту № 144: …Павловский тракт — ул. Смородиновая — ул. Кленовая — ул. Ясеневая — ул. Соловьиная, далее по маршруту.

Участников дорожного движения просят быть внимательными на указанном участке.

Алтапресс