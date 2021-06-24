ГОРНЯК22 25.06.2021
Авто

Алтапресс: В Барнауле «бешеная» Lada Granta протаранила припаркованные машины и неторопливо скрылась с места ДТП

Горняк22
22 часа Ago

Дорожно-транспортное происшествие произошло на углу улиц Юрина и Матросова. Водитель автомобиля Lada Granta, ударил две припаркованные машины и скрылся с места ДТП, поделился паблик «Инцидент. Барнаул».

В Барнауле водитель Lada Granta протаранил две машины и скрылся с места ДТП. Скриншот кадра видео, выложенного на странице паблика "Инцидент. Барнаул".

Инцидент произошел вечером. Случившееся зафиксировала камера видеонаблюдения. Его опубликовали на странице сообщества. Голос очевидца за кадром отметил, что виновника можно будет без труда найти.

На кадрах видео было запечатлено, как отечественная легковушка на большой скорости влетает во двор дома на ул. Матросова, 120 и таранит два стоящих на парковочных местах автомобиля, останавливается, разворачивается и медленно уезжает с места аварии в неизвестном направлении.

«Написано заявление в полицию. Найти владельца дело времени. Может проснется совесть и сам объявится», — написала подписчица паблика Евгения.

Подробности ДТП уточняются.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: «День сибирского поля» закончился чудовищной пробкой на Павловском тракте

Алтапресс: «День сибирского поля» закончился чудовищной пробкой на Павловском тракте

Горняк22
22 часа Ago
После завершения агрофорума «День сибирского поля» сотни барнаульцев устремились из Павловского района в краевую столицу. Павловский тракт оказался перегружен. Автомобили встали в огромную...
Алтапресс: Власти Барнаула рассказали, как за лето преобразится Змеиногорский тракт

Алтапресс: Власти Барнаула рассказали, как за лето преобразится Змеиногорский тракт

Горняк22
22 часа Ago
В Барнауле по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» продолжают работы на одной из значимых магистралей города — Змеиногорском тракте, сообщает мэрия. Ремонт Змеиногорского тракта. Барнаул. Barnaul.org...

Читать по теме:

ВТОПЕ: