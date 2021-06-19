Алтапресс: Броня крепка: СМИ сравнили «Зверя» Байдена и Aurus Путина

Британская газета Daily Mail сравнила автомобили Cadillac и Aurus, на которых президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин прибыли на переговоры в швейцарской Женеве 16 июня.

Лимузин президента РФ Владимира Путина. kremlin.ru

Байден приехал на виллу Ла-Гранж на бронированном Cadillac по кличке «Зверь» стоимостью 1,5 млн долларов (108 млн рублей). Машина оснащена камерами ночного видения, пушками со слезоточивым газом и 20-сантиметровой броней из стали и керамики, способной выдержать взрыв бомбы и пулевую стрельбу. Утверждается, что двери этого авто весят столько же, сколько двери самолета Boeing 757.

В распоряжении американского лидера есть встроенная система связи.

Cadillac оснащен кислородной системой и запасом крови президента на случай ЧС.

Задняя часть автомобиля, в которой Байден может находиться с компанией до четырех пассажиров, отделена от водителя стеклянной перегородкой — ее можно опустить щелчком переключателя. Там же, на задних сиденьях, установлен спутниковый телефон с прямой связью с вице-президентом Камалой Харрис и Пентагоном.

Топливный бак «Зверя» бронирован и заполнен пеной, предупреждающей взрыв даже при прямом попадании.

«Сенат»

«Российский президент тоже может похвастаться уникальным бронированным лимузином, где, как утверждается, пассажиры остаются в безопасности даже под водой», — пишет изданиеl.

Кортеж Путина. kremlin.ru

При этом информации об Aurus Senat у издания гораздо меньше, чем о Cadillac.

Сообщается, что автомобиль Путина имеет 4,4-литровый двигатель V8 мощностью 598 лошадиных сил, гибридный привод и 9-ступенчатую автоматическую коробку передач, пишет Lenta.ru. Стоимость обычного Aurus составляет 18 млн рублей, однако, по данным газеты, машина российского лидера оценивается в гораздо большую сумму.

Ранее сообщалось, что арабские шейхи заинтересовались российскими «штучными броневиками», как у Путина.

Президентский «броневик»

Aurus Senat — российский автомобиль представительского класса, производимый ФГУП «НАМИ» в Москве.

Выпускается в двух типах кузова — седан и лимузин.

В настоящее время бронированный лимузин Aurus Senat является основным служебным автомобилем президента РФ Владимира Путина. Название для модели выбрано по названию Сенатской башни Московского Кремля.

Алтапресс