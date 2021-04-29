Алтапресс: Полторы тысячи пельменей и чек на миллион рублей. Как барнаульские путешественники покоряли северные земли

Экспедиционный тур длиной в месяц закончился для барнаульских путешественников в апреле 2021 года. Группа в составе 8 человек пересекла 17 тыс. км — это практически третья часть земного экватора. Как команда готовилась к северному туру и что пережила за 31 день пути, смотрите и читайте в материале altapress.ru.

Алтай — Якутия. Автопутешествие 2021. Предоставлено владельцем. Дмитрий Юрочкин.

Путешествие к «Воротам Арктики»

Есть один интересный факт о России: 60% всей территории находится за Полярным кругом. Это земли, покрытые тоннами снега и льда, там носятся бураны и прячется первозданная природа.

Заглянуть в необжитый уголок нашей страны Дмитрий Юрочкин, географ и путешественник с пятнадцатилетним стажем, собирался давно. В прошлом году он с командой отправился на Чукотку (Восточно-Сибирское море) до города Певек. В этом — невзирая на ограничения — в планах было отправиться на Север Республики Саха (Якутия).

Дмитрий Юрочкин, путешественник. Анна Зайкова.

Дмитрий Юрочкин,

путешественник:

Маршрут в Республику Саха (Якутия) был куда сложнее, чем на Чукотку. 2 марта мы собрали вещи, завели автомобили и выдвинулись. Путь пролегал из Барнаула через Якутск, по долине реки Яна, до поселка Тикси. В советские годы его называли «воротами Арктики». Это очень труднодоступный район — побережье моря Лаптевых, и своим ходом туда можно попасть только зимой по замерзшему льду. В остальное время либо на самолете, либо на корабле (что в последнее время случается все реже).

Первые трудности. За 8 км до Тикси

Участок пути, который шел от устья Омолоя до поселка, периодически переметает. Команда застряла на льду залива Буор-Хая на сутки, не доехав до пункта остановки совсем немного. Ожидая помощи дорожных служб, путешественники провели день в пурге.

Алтай — Якутия. Автопутешествие 2021. Предоставлено владельцем. Дмитрий Юрочкин. Алтай — Якутия. Автопутешествие 2021. Предоставлено владельцем. Дмитрий Юрочкин. Алтай — Якутия. Автопутешествие 2021. Предоставлено владельцем. Дмитрий Юрочкин. Алтай — Якутия. Автопутешествие 2021. Предоставлено владельцем. Дмитрий Юрочкин. Алтай — Якутия. Автопутешествие 2021. Предоставлено владельцем. Дмитрий Юрочкин.

Дмитрий Юрочкин,

путешественник:

Мы стояли на середине залива. Под нами — глубина около 14 метров и метр крепкого льда, до берега 7−8 км. Нет ни убежищ, ни укрытий, только ледяные торосы.

В Тикси провели сутки и график движения на тот момент уже сбился. Потребовалось время на отдых, ремонт и сборы в дорогу до поселка Найба. Там было тепло и возможность позвонить.

Телефонная и спутниковая связь в этих районах жизненно необходимы. Любое передвижение совершается в группах, рисковать местные не любят. Расписание выездов диктует погода, корректируют его дорожные службы, выезжающие караванами тяжелой техники, чтобы очистить путь.

Море даже зимой, будучи скованным, может оказаться непредсказуемым.

Дмитрий Юрочкин,

путешественник:

Мы готовились к низким температурам, а зима оказалась теплее. Ниже — 40 градусов температура не опускалась. Но апогеем неожиданности оказались бураны, ветры и невозможность передвигаться без помощи из вне.

Все свое везем с собой

Передвигалась восьмерка на двух автомобилях Toyota Land Cruiser Prado, 1993 года выпуска. Старые японские внедорожники пока еще никто не переплюнул, по мнению Дмитрия. Команда использовала самодельные прицепы; назвали «Пионер1М» (первопроходец). Суммарно их пробег к этому моменту составил 80 тыс. км по самым сложным условиям. В них-то и везли экспедиционное снаряжение — провиант, бивачное снаряжение, топливо, лыжи, бензопилу, дрова и уголь (их докупали в поселках при необходимости).

Алтай — Якутия. Автопутешествие 2021. Предоставлено владельцем. Дмитрий Юрочкин.

Дмитрий Юрочкин,

путешественник:

Гостиниц за Якутском практически нет, между поселками большие расстояния, поэтому взяли в дорогу снаряжение, чтобы передвигаться автономно. Спали в трехслойной палатке, в которую устанавливалась печка.

Кулинарию разводили на бензиновом примусе. В основном разогревали в котелках заранее приготовленный и замороженный суп (заготовили 8 видов). В общем с чем уехали, с тем и вернулись, за исключением полутора тысяч пельменей.

Факт. Полуфабрикаты собственноручного производства путешественники лепили целый год.

Всего лишь толика нашей жизни

Подготовка к туристической экспедиции заняла около года. Перед тем как команда начала паковать чемоданы, путешественники провели масштабное расследование. Намечался маршрут, нужна была информация о труднодоступных, а, значит, малоизученных местах.

Алтай — Якутия. Автопутешествие 2021. Предоставлено владельцем. Дмитрий Юрочкин.

Дмитрий Юрочкин,

путешественник:

Проблема в том, что в интернете много информации. Большая ее часть эмоции и словесный мусор. Нет технически важных данных, поэтому сначала изучали карты, звонили старым знакомым из тех мест, куда мы собрались. Мы взяли еду, сформировали бюджет, загрузили карты в навигатор и подкрутили гайки в автомобиле. Ехали спокойно, размышляя так: лучше плохо ехать, чем хорошо идти. В итоге в Тикси оказались 21 марта, спустя 19 дней после выезда из Барнаула.

23 марта часть команды вылетела из Тикси в свои города, домой Дмитрий с возвращался со своим отцом.

Жизнь на Севере

Население здесь всегда было малочисленное. Отрешенные друг от друга расстоянием поселки живут углем, который добывается в непосредственной близости от поселения. Но уж несколько лет местные и приезжие отмечают, что Север меняется — появляются новые люди; увеличилось количество авиарейсов.

Алтай — Якутия. Автопутешествие 2021. Предоставлено владельцем. Дмитрий Юрочкин. Алтай — Якутия. Автопутешествие 2021. Предоставлено владельцем. Дмитрий Юрочкин. Алтай — Якутия. Автопутешествие 2021. Предоставлено владельцем. Дмитрий Юрочкин. Алтай — Якутия. Автопутешествие 2021. Предоставлено владельцем. Дмитрий Юрочкин. Алтай — Якутия. Автопутешествие 2021. Предоставлено владельцем. Дмитрий Юрочкин.

Дмитрий Юрочкин,

путешественник:

Неподалеку от Тикси строится большая военная база. Все сейчас преисполнены оптимизма, что сюда придет жизнь. Идет постоянный обмен специалистов. Но побережье по-прежнему пустует, для жизни оно непригодно — охоту и рыбалку вести невозможно, леса нет. Но чуть дальше живут русские (в большей степени) и коренные народы, простые работяги — инженеры, строители, сварщики. Жизнь здесь привязана к большим рекам: Колыма, Яна, Индигирка и Лена.

Первое, что хотели посмотреть путешественники — как оленеводы занимаются разведением домашнего оленя. Но приехали не вовремя, в сезон миграции, когда местные угоняют стадо на другое пастбище далеко в тундру.

Алтай — Якутия. Автопутешествие 2021. Предоставлено владельцем. Дмитрий Юрочкин.

Дмитрий Юрочкин,

путешественник:

Животных мы не застали, зато увидели, как живут люди. Никаких юрт и чумов — везде вполне благоустроенный балки с печкой, которые удобно транспортировать по тундре. Местное население по-прежнему рыбачит и охотится, в первую очередь на главного вредителя — дикого оленя.

У домашнего и дикого оленя очень сложные отношения, «абьюзивные». Дикий всегда старается отбить от стада как можно больше самок и угнать в тундру. В общем собирает «гарем». Оленеводам такой расклад очень не нравится.

Дмитрий Юрочкин,

путешественник:

Удивительным образом сохранились зверофермы со времен СССР. Мы увидели их на картах, старых генштабовских. Там разводят песцов для пушнины. Активно ловят рыбу — благородные породы белой (нельма, муксун). Массово ее не продают, вывозят самолетом в Якутск и далее в европейскую часть страны. Как уже говорил, местные охотятся — и не только на наглых сохатых. Волки тут бывают размером с двухлетних мишек, по описанию охотников. Вживую мы таких не встречали, только в бинокль. Хотя животное не дурак, если учует запах человека, близко не подойдет. Здесь каждый встречный человек носит ружье, а каждый встречный зверь — трофей.

В Якутии разводят оленей и особую породу якутских лошадей, но передвигаются местные только на технике. Повсеместно используют старые советские «Бураны». Снегоход там, как для нас здесь шапка зимой.

Алтай — Якутия. Автопутешествие 2021. Предоставлено владельцем. Дмитрий Юрочкин.

Дмитрий Юрочкин,

путешественник:

Поселки обустроенные. Везде стоят дома с трубами, есть спутниковая связь. Интернет в наличии, но он условный. То есть вполне развитая инфраструктура для земли, оторванной от материка. Мы заезжали в Верхоянск, где администрация пытается развивать туризм.

Цены за полярным кругом

Главный ресурс в крае, где нет асфальтированных, да и в целом автодорог, — это топливо. Стоит оно очень дорого.

Дмитрий Юрочкин,

путешественник:

На Севере есть только марка «Арктика» — зимнее дизельное топливо. Ценник начинается от 65 рублей за литр и заканчивается 87 рублями. А расход — колоссальный. Чтобы вы понимали, на протяжении всего путешествия за Якутском автомобили работали круглые сутки.

Кроме того, путешествие само по себе оказалось дорогостоящим. В общем чеке команды фигурирует сумма около 1 млн рублей. С учетом того, что основную часть активов группа уже имела — подготовленные автомобили.

Главная часть расходов — путевая. Из 17 тыс. км около 6 тыс. были зимники и грунтовые дороги, соответственно на топливо пришлось раскошелиться. То же касается и еды.

Алтай — Якутия. Автопутешествие 2021. Предоставлено владельцем. Дмитрий Юрочкин.

Дмитрий Юрочкин,

путешественник:

Каждый выход в магазин — 5−7 тысяч рублей. Но овощи мы не покупали, на них просто атомные цены. Иногда жили в гостиницах, это тоже весомая часть затрат. Чем дальше от Якутска, тем дороже.

Это вам не Вьетнам

Вокруг, на сотни километров ни души. Здесь ничего не слышно, кроме ветра.

Алтай — Якутия. Автопутешествие 2021. Предоставлено владельцем. Дмитрий Юрочкин. Алтай — Якутия. Автопутешествие 2021. Предоставлено владельцем. Дмитрий Юрочкин. Алтай — Якутия. Автопутешествие 2021. Предоставлено владельцем. Дмитрий Юрочкин. Алтай — Якутия. Автопутешествие 2021. Предоставлено владельцем. Дмитрий Юрочкин. Алтай — Якутия. Автопутешествие 2021. Предоставлено владельцем. Дмитрий Юрочкин.

Дмитрий Юрочкин,

путешественник:

Для меня, как и для моих друзей, путешествия — уже необходимость. Без них нельзя: это и привычка, и работа, и стиль жизни. Хочется иногда посмотреть простые места, которые не видел. Я вот в Крыму ни разу не был. Но Север и Арктика затягивают. Давным-давно мы оказались в Магадане, и с тех пор я не могу не хотеть на Север. Там можно увидеть природу, которую не трогала рука человека. Когда мы едем по зимнику, я представляю, какими становятся эти места с окончанием зимы. Когда лед тает, на всем этом огромном расстоянии людей нет. Совсем. Нет городов, поселков, мостов. Звери живут сами по себе, не зная, что такое человек, как сто или тысячу лет назад. На реке Хаир меня покорили виды. Представьте, едешь себе вперед, а справа можно увидеть снегоход или трактор, вмерзшие в лед. Едешь зачарованный этим ужасом: ты далеко, ждать помощи неоткуда, и так все дальше и дальше.

Кроме ледяного кладбища, на Севере можно встретить явления более опасные. Например, белую мглу или морские трещины. Последние иногда переехать нельзя — это метр открытой ледяной воды в ширину и несколько десятков километров в длину. Резко он не разъедется, как в фильмах, но навигатор напоминает, что под слоем льда затаилось 9 метров морской глубины — четыре машины гарантированно войдут.

Совет от опытного путешественника

Если собрались куда-то, поезжайте. Главное желание. Но перед этим, изучите информацию, проверьте маршруты, выучите несколько основных фраз (если там, куда вы едете, есть другие языки). Спонтанность — это хорошо, эмоции — все мы люди, но главное безопасность. Ничего не нужно делать необдуманно. Не знаешь, что делать? Остановись и посмотри. Читайте больше источников, не только блогеров.

Алтапресс