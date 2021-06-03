Алтапресс: Лексус-Барнаул приглашает всех на уникальное событие – LEXUS ALTAI WEEKEND
12 июня 2021 года состоится выездной тест-драйв автомобилей Lexus в горах Алтая.
АЕМ Холдинг, официальный дилер Lexus в Алтайском крае.
Место проведения: Республика Алтай, Чемальский район, Развлекательный комплекс «Рублевка».
Вас ждут:
- Большой внедорожный тест-драйв
- Детская зона с электромобилями и мастер-классами
- Интерактивные площадки
- И множество сюрпризов
Не пропустите! Присоединяйтесь и путешествуйте вместе с командой Лексус-Барнаул!
Партнеры мероприятия:
- СК «Росгосстрах»
- Охранные системы StarLine
- Безалкогольные напитки GS
АЕМ Холдинг, официальный дилер Lexus в Алтайском крае
Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 164а
Телефон: +7 (3852)23−22−22
Инстаграм: @lexusbarnaul