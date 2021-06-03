ГОРНЯК22 03.06.2021
Авто

Алтапресс: Лексус-Барнаул приглашает всех на уникальное событие – LEXUS ALTAI WEEKEND

Горняк22
5 часов Ago

12 июня 2021 года состоится выездной тест-драйв автомобилей Lexus в горах Алтая.

АЕМ Холдинг, официальный дилер Lexus в Алтайском крае.

Место проведения: Республика Алтай, Чемальский район, Развлекательный комплекс «Рублевка».

Вас ждут:

  • Большой внедорожный тест-драйв
  • Детская зона с электромобилями и мастер-классами
  • Интерактивные площадки
  • И множество сюрпризов

Не пропустите! Присоединяйтесь и путешествуйте вместе с командой Лексус-Барнаул!

Партнеры мероприятия:

  • СК «Росгосстрах»
  • Охранные системы StarLine
  • Безалкогольные напитки GS

АЕМ Холдинг, официальный дилер Lexus в Алтайском крае

Лексус-Барнаул приглашает всех на уникальное событие – LEXUS ALTAI WEEKEND1

Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 164а

Телефон: +7 (3852)23−22−22

Инстаграм: @lexusbarnaul

Алтапресс

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