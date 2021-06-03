Алтапресс: Часть улицы в центре Барнаула перекроют до конца июня

С 14 по 30 июня в Барнауле перекроют движение по всей ширине пер. Ядринцева в районе пересечения с ул. Песчаной. Это нужно для работ по ремонту тепловой сети, объяснили в администрации города.

Ремонт теплосетей. Источник: sibgenco.online

Из-за перекрытия изменится схема следования автобуса № 41: …пр-кт Ленина — ул. Партизанская — ул. Челюскинцев (ост.»Партизанская»), в обратном направлении: ул. Челюскинцев (ост.»Партизанская») — ул. Партизанская — пр-кт Ленина, далее — по маршруту.

Водителей просят, по возможности, выбирать заранее маршруты объезда.

Алтапресс