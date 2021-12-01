Алтапресс: Площадь Сахарова перекроют с 4 декабря из-за подготовки Барнаула к Новому году

В Барнауле с 4 декабря перекроют движение по площади Сахарова, где начнут возводить главную новогоднюю площадку, сообщает мэрия города.

На площади Сахарова тает снежный городок. Ледяные скульптуры Дмитрий Лямзин

С 4 декабря до 17 января включительно в Барнауле перекроют движение всех видов транспорта на проспекте Социалистическом — от улицы Молодежной до улицы Мерзликина.

«На площади Сахарова построят традиционный снежный городок и установят елку. Также украшать главную новогоднюю площадку города будут 13 ледовых барельефов, скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, символ года — тигр», — рассказали в мэрии.

Демонтаж городка запланировали с 14 января 2022 года. Для движения площадь откроют 17 января с 20:00.

Кроме того, с 1 декабря по 21 января закроют движение по площади, расположенной перед зданием № 9 по улице Германа Титова — здесь будет снежный городок Октябрьского района.

С 15 декабря по 20 января перекроют подъезды к площади в районе Дворца культуры «Южный» (ул.Чайковского, 21) — там тоже будет новогодняя площадка.

Также новогодние городки построят на площади Мира, улице Мало-Тобольской и в парке спорта Алексея Смертина. Для возведения этих площадок перекрытие не понадобится.

Напомним, в Барнауле в этом году встреча Нового года пройдет без традиционного открытия главной елки и фейерверка — из-за антиковидных мер.

Алтапресс