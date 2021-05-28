Алтапресс: Волчья стая потрепанных миллионеров. ТОП-10 дорогих автомобилей на вторичном рынке Барнаула

Жаркий май принес горячие скидки — ценники на подержанные автомобили слегка поумерили пыл. И благодаря наплыву новых лотов вторичный рынок «лексусов», «бэх» и «мерсов» заиграл новыми красками. Altapress.ru собрал ТОП-10 самых дорогих б/у представителей из рода четырехколесных, проанализировав предложения с сайтов частных объявлений Avito и Drom.ru.

За рулем автомобиля. pixabay.com.

Топ-10 дорогих автомобилей на вторичном рынке

В мае на вторичном рынке Барнаула появились новые экземпляры подержанных автомобилей. Среди поступлений наблюдается разнообразие в марках, ценниках и возрасте автомобилей. Некоторые машины и километра не проехали. Средняя стоимость авто в майском рейтинге составила 3,7 млн рублей.

1. BMW X7 , 2020 — 6 670 000 рублей

Дорогие автомобили на вторичном рынке Барнаула. Май 2021. Сайты частных объявлений.

Так исторически сложилось, первую строчку занимает немецкий BMW X7. Полноразмерный кроссовер ступил колесами на асфальт в 2020-м и успел набежать всего 9 000 км; при этом, не наехав ни на одну клумбу. По утверждению автора автомобиль собирали американские руки, в Россию приехал уже во всеоружии.

«Сиденья в автомобиле спортивные, 7 мест», — пишет продавец.

Похвастаться автомобиль может размерами — по сравнению с предыдущим «братом» у BMW X7 на один пассажирский ряд сидений больше. Поистине семейный автомобиль, многодетным родителям или для большой семьи — самое то, за исключением, может быть, стоимости.

Разгоняется до 100 км/ч за 6,1 секунду, на поворотах не заносит, но при сильном ветре испытатели отмечали «парусность» авто. И по бездорожью на кроссовере не прокатишься — некомфортно, говорят пользователи.

А еще критики отметили невозможно широкие «ноздри» — 70 см по ширине и 38 см по высоте. Инженеры, которые создавали дизайн, решили дать отличительную «изюминку», чтобы модель X7 не сливалась с X5.

2. Mercedes-Benz GLE , 2019 — 5 950 000 рублей

Дорогие автомобили на вторичном рынке Барнаула. Май 2021. Сайты частных объявлений.

Еще один завсегдатай рейтингов — Mercedes-Benz GLE. Любят барнаульцы немецких «жеребчиков», причем любят недолго. Автомобиль сошел с конвейера в 2019 году, впервые зарегистрирован в 2020-м. Наездили на нем за год эксплуатации 28 000 км. За весь период в ДТП замечен не был, однако имеются проблемы с регистрацией авто. У второй строчки рейтинга на данный момент набралось три хозяина.

Продавец хочет обменять Mercedes-Benz GLE на GLS X167. По предзаказу эта модель обойдется от 8,5 млн рублей. На подержанных версиях ценник несколько ниже — около 7 млн рублей.

Критики говорят, автомобиль удобный. Особенно радует, что багажное отделение можно открывать «с ноги». А еще машина не для низких — пользователи жалуются, что пороги пачкают брюки. Спасает только растяжка.

3. Hyundai Palisade , 2021 — 4 400 000 рублей

Дорогие автомобили на вторичном рынке Барнаула. Май 2021. Сайты частных объявлений.

Неожиданно на третьей строчке оказался совсем юный автомобиль южнокорейской марки. Hyundai Palisade 2021 года выпуска оценили в 4,4 млн рублей.

Еще один автогигант, который может разместить 8 человек. Полугодовалая машина практически не эксплуатировалась — пробег составил всего 800 км. Странного в этом ничего нет — машина нашла хозяина меньше двух месяцев назад.

Почему владелец решил так скоро продать «вологодский резной», неизвестно.

Изюма в этой машине — куры не клюют. Есть и функция Driver Talk, чтобы водитель мог связаться с пассажирами «на галерке» (в автомобиле три ряда сидений). Еще есть функция вывода видео «со слепых зон», которые передают камеры с боковых зеркал. Но самой «кислой» ягодкой, которую вкусили пользователи, оказалась отделка элементов интерьера под дерево… из пластика.

4. Porsche Panamera , 2014 — 4 250 000 рублей

Дорогие автомобили на вторичном рынке Барнаула. Май 2021. Сайты частных объявлений.

На предпоследней позиции среди лидеров «золотой десятки» оказался шестилетний Porsche Panamera. Старичок за несколько лет эксплуатации накопил пробег длиной 75 000 км.

«Видел только трассу», — пишет автор объявления.

В розыске не находится, в ДТП не бывал, ограничения судебными приставами не наложены. Не машина — чудо. Еще и расход небольшой — 10 литров по трассе и 13 литров в городе при достаточно резкой езде.

Однако пользователи отмечают, что из-за особенностей национальных дорог портится все ощущения от езды на Porsche. Мало того, что «чувствуется каждая трещинка и заплатка», так в СТО придется прописаться из-за ремонта пневмо-подвески.

5. Volkswagen Amarok , 2017 — 3 600 000 рублей

Дорогие автомобили на вторичном рынке Барнаула. Май 2021. Сайты частных объявлений.

Завершает первую пятерку Volkswagen Amarok 2017 года выпуска. Среднеразмерный пикап предназначен для любителей коллекционирования… бумажек, стаканчиков и сигарет — в салоне много больших ящиков, прикуривателей и подстаканников.

Машина габаритная как снаружи, так и внутри. что соответствует концепту автомобиля (в переводе с инуитского языка «Амарок» — «большой волк»). Проходимость — на высшем уровне — и в горы, и в сугробы, и в болото.

«На всевозможные дополнительные опции было „похоронено“ более 1 млн», — то ли хвалится, то ли сокрушается продавец.

Эксплуатируется автомобиль четыре года, за этот период накатал 51 000 км.

Стандартный отзыв пользователей: «Ничего не ломается, ездит и ездит».

6. Cadillac Escalade , 2015 — 3 499 000 рублей

Дорогие автомобили на вторичном рынке Барнаула. Май 2021. Сайты частных объявлений.

На вторичном рынке подержанных авто Cadillac не появлялся с зимнего сезона. И тут нежданно-негаданно ворвался в ленту с завышенным ценником. Данный экземпляр б/у автомобиля был произведен на свет в 2015 году, и адекватная цена держится около 2,8 млн рублей.

«Все болячки устранены, не требует никаких вложений. Есть два комплекта колес (зима, лето). Ездил один сезон — за машину не стыдно. Цена высокая из-за срочности», — пишет продавец.

У автомобиля — 4 владельца и 140 000 км пробега.

7. Mitsubishi Pajero Sport , 2018 — 2 645 000 рублей

Дорогие автомобили на вторичном рынке Барнаула. Май 2021. Сайты частных объявлений.

Японский Mitsubishi Pajero оценили в 2,6 млн рублей. Внедорожник хоть и имеет крупные габариты, вместительностью в интерьере не отличается — машина кажется вытянутой и узкой. Недостаток пространства в салоне объясняется объемным багажным отделением. В общем машина для узкого круга лиц (или для худых), но для активного отдыха — на рыбалку съездить или на дачу.

У данного авто все документы в норме — один владелец, в ДТП не замечен, регулярное техобслуживание проходил. За пару лет эксплуатации набегал чуть больше 33 000 км.

8. KIA Sorento , 2018 — 2 250 000 рублей

Дорогие автомобили на вторичном рынке Барнаула. Май 2021. Сайты частных объявлений.

Редкий участник рейтинга дорогих авто на вторичном рынке — KIA Sorento — пробрался в «десятку» благодаря завышенной стоимости. Бывшую в употреблении машину переоценили примерно на полмиллиона рублей.

Внедорожник находится в собственности у одного владельца. Эксплуатировался адекватно городским дорогам — за пару лет набегал 40 000 км. Автомобиль не бит, не крашен, не угнан и проблем с документами не имеет.

По отзывам владельцев авто понятно, что управлять машиной очень даже приятно — двухтонный аппарат везет плавно. За исключением участков дороги с резкими перепадами высоты. Говорят, пассажиров с «галерки» подбрасывает на неровностях.

9. Hyundai Santa Fe , 2018 — 2 000 000 рублей

Дорогие автомобили на вторичном рынке Барнаула. Май 2021. Сайты частных объявлений.

Не подпадающий под налог на роскошь корейский Hyundai Santa Fe 2018 года выпуска занимает предпоследнюю строчку рейтинга. Автомобиль создан для разбитых дорог, внедорожник, по словам поклонников корейского качества, хорошо слушается руля (можно даже руки на нем не держать). Круиз контроль в содружестве с системой удержания в полосе регулируют движение.

У внедорожника один хозяин, который за три года заездил машину на 26 000 км.

«Машина всю жизнь была на гаражном хранении. Ездила только по деревенским дорогам», — признается продавец.

Есть у автомобиля одна особенность — дорогая светодиодная фара, которая первая пойдет под удар при лобовом столкновении. Красиво, но не практично.

10. Jeep Grand Cherokee , 2013 — 1 999 999 рублей

Дорогие автомобили на вторичном рынке Барнаула. Май 2021. Сайты частных объявлений.

Не добрав 1 рубль до предыдущей строчки, завершает рейтинг Jeep Grand Cherokee. Автомобиль сошел с конвейера в далеком 2013 году.

Ветеран накатал 118 000 км, не бит, не крашен, на ходу. Пятиместный внедорожник удобен в городе из-за высоты и широкого угла обзора — сидишь себе, как на кране, и наблюдаешь за изменением дорожной обстановки. Это компенсирует малую маневренность и валкость.

Положительный «изюм» автомобиля: почти все расходники можно заменить самостоятельно. Американец неприхотлив в обслуживании, надежен и долговечен как швейцарские часы.

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Алтапресс