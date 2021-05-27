ГОРНЯК22 27.05.2021
Авто

Алтапресс: Автобус и машина Росгвардии не поделили дорогу в центре Барнаула

Горняк22
5 часов Ago

Столкновение маршрутного автобуса с автомобилем Росгвардии произошло днем в среду, 26 мая, в центре Барнаула, сообщает «Алтайская правда».

ДТП с участием автобуса и автомобиля «Росгвардии». ap22.ru.

Инцидент случился рядом с перекрестком проспекта Красноармейского и улицы Гоголя.

Издание уточняет, что участниками аварии стали маршрутка, автомобиль Росгвардии и легковушка.

Наибольшие повреждения получил маршрутный автобус № 33.

Причины ДТП выясняются. По предварительным данным, пострадавших нет.

Алтапресс

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