Алтапресс: Автобус и машина Росгвардии не поделили дорогу в центре Барнаула
Столкновение маршрутного автобуса с автомобилем Росгвардии произошло днем в среду, 26 мая, в центре Барнаула, сообщает «Алтайская правда».
ДТП с участием автобуса и автомобиля «Росгвардии». ap22.ru.
Инцидент случился рядом с перекрестком проспекта Красноармейского и улицы Гоголя.
Издание уточняет, что участниками аварии стали маршрутка, автомобиль Росгвардии и легковушка.
Наибольшие повреждения получил маршрутный автобус № 33.
Причины ДТП выясняются. По предварительным данным, пострадавших нет.