Алтапресс: Глава Алтая просит дорожников установить на Чуйском тракте знаки на двух языках

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин выезжал посмотреть, как строится дорога на Телецкое озеро между селами Кызыл-Озек и Карасук. Руководитель региона обратил внимание дорожников, что стоило бы установить указатели населенных пунктов на двух языках — русском и алтайском.

Расширение Чуйского тракта в июле 2020 года в Алтайском крае. Анна Зайкова, ИД "Алтапресс"

В выездном совещании принял участие начальник Упрдор «Алтай» Ярослав Долинский. Он заверил Хорохордина, что «данный вопрос будет рассмотрен», передает пресс-служба правительства Алтая.

Кроме того, появятся тротуары для пешеходов, освещение и новое барьерное ограждение, отремонтируют и автобусные остановки.

В 2021 году работы по капремонту трассы запланированы на участках от Кызыл-Озека до Карасука (14 км) и от перевала Карасук до села Паспаул (10 км).

Ранее стало известно, какие участки Чуйского тракта расширят на территории Алтайского края.

Алтапресс