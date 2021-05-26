ГОРНЯК22 27.05.2021
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Алтапресс: Глава Алтая просит дорожников установить на Чуйском тракте знаки на двух языках

Горняк22
15 часов Ago

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин выезжал посмотреть, как строится дорога на Телецкое озеро между селами Кызыл-Озек и Карасук. Руководитель региона обратил внимание дорожников, что стоило бы установить указатели населенных пунктов на двух языках — русском и алтайском.

Расширение Чуйского тракта в июле 2020 года в Алтайском крае. Анна Зайкова, ИД "Алтапресс"

В выездном совещании принял участие начальник Упрдор «Алтай» Ярослав Долинский. Он заверил Хорохордина, что «данный вопрос будет рассмотрен», передает пресс-служба правительства Алтая.

Кроме того, появятся тротуары для пешеходов, освещение и новое барьерное ограждение, отремонтируют и автобусные остановки.

В 2021 году работы по капремонту трассы запланированы на участках от Кызыл-Озека до Карасука (14 км) и от перевала Карасук до села Паспаул (10 км).

Ранее стало известно, какие участки Чуйского тракта расширят на территории Алтайского края.

Алтапресс

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