ГОРНЯК22 28.04.2021
Авто

Алтапресс: В Барнауле на полукилометровом участке Объездной дороги будет ограничено движение

Горняк22
8 часов Ago

На отрезке Объездной дороги протяженностью 450 м — от ул. Власихинская до путепровода — с 26 по 30 апреля будут проводиться ремонтные работы по укладке асфальтобетонного покрытия локальных участков, сообщает минтранс Алтайского края.

На отрезке Объездной дороги будет ограничено движение. Сайт минтранса Алтайского края.

Как отмечают в региональном министерстве транспорта, это повысит уровень комфорта автомобилистов при проезде.

«Дорожниками Центрального ДСУ будет организовано движение поочередно по одной полосе проезжей части. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, просьба по возможности найти пути объезда», — сообщает пресс-служба минтранса.

В дальнейшем планируется проведение реконструкции данного участка для увеличения пропускной способности дороги.

«На данный момент проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчика для проектирования развязки. По окончании разработки проекта будут утверждены сроки выполнения работ», — отмечается на сайте министерства.

Алтапресс

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