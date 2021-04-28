ГОРНЯК22 28.04.2021
Авто

Алтапресс: В сети появилось видео эпичной погони под Новосибирском. Поймать лихача-мотоциклиста не помог даже камень

Горняк22
8 часов Ago

Инспектор ДПС не смог догнать уходящего лихача-мотоциклиста и бросил ему вслед камень. Эпичную погоню по Ордынскому шоссе под Новосибирском с участием экипажа дорожно-постовой службы и гонщика-правонарушителя зафиксировал очевидец. Видео выложили на страницу паблика «Инцидент. Барнаул».

Эпичная погоня гаишников за байкером-лихачом под Новосибирском. Скриншот видео, размещенного на странице паблика в ВК "Инцидент. Барнаул".

Для инспекторов ДПС эпичная погоня закончилась ничем. Мотоциклист в последний момент улизнул от служителя закона, попытавшегося догнать нарушителя на своих двоих. Упустив лихача, от досады он бросил камень в его направлении.

Все началось на Ордынском шоссе, где погоню заметил автор видео. Патруль попытался догнать нарушителя. Автоинспекторам даже удалось прижать лихача к обочине, но тот ушел от них с шоссе на дрифт-площадку.

Выбираясь на проселочную дорогу, байкер умудрился дважды упасть вместе со своим железным конем. Но даже это не помогло сотруднику ДПС вовремя до него добраться. Мотоциклист «уехал в закат».

«Не сегодня, товарищ инспектор, не сегодня», — говорится в описании к посту.

Алтапресс

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