Алтапресс: За Новым мостом в Барнауле нашлась незаконная стоянка

Экологический рейд по водоохранной зоне провели в Барнауле специалисты из администрации города и министерства природы Алтайского края. Они обнаружили одно нарушение, говорится в сообщении на сайте мэрии.

Водоохранная зона Оби. barnaul.org

Проверяющие установили факт стоянки транспортных средств в водоохранной зоне Оби вдоль Правобережного тракта недалеко от здания магазина Leroy Merlin, которая составляет 200 метров.

Специалисты составили акт. По ч. 1 ст. 8.42 Кодекса РФ об административных правонарушениях виновникам грозит штраф до 4 тыс. рублей (для физических лиц) и до 400 тыс. (для юрлиц).

Ранее сообщалось, что пляж «Водный мир» не будет работать в летнем сезоне 2021 года.

Алтапресс