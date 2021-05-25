ГОРНЯК22 25.05.2021
Авто

Алтапресс: За Новым мостом в Барнауле нашлась незаконная стоянка

Горняк22
11 часов Ago

Экологический рейд по водоохранной зоне провели в Барнауле специалисты из администрации города и министерства природы Алтайского края. Они обнаружили одно нарушение, говорится в сообщении на сайте мэрии.

Водоохранная зона Оби. barnaul.org

Проверяющие установили факт стоянки транспортных средств в водоохранной зоне Оби вдоль Правобережного тракта недалеко от здания магазина Leroy Merlin, которая составляет 200 метров.

Специалисты составили акт. По ч. 1 ст. 8.42 Кодекса РФ об административных правонарушениях виновникам грозит штраф до 4 тыс. рублей (для физических лиц) и до 400 тыс. (для юрлиц).

Ранее сообщалось, что пляж «Водный мир» не будет работать в летнем сезоне 2021 года.

Алтапресс

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