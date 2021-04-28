ГОРНЯК22 28.04.2021
Авто

Алтапресс: В Республике Алтай ночная поездка на внедорожнике закончилась для местного жителя на больничной койке

Горняк22
8 часов Ago

Водитель внедорожника Mitsubishi Pajero не справился с управлением, врезался в металлической барьер и перевернулся. ДТП произошло 24 апреля ночью в селе Кызыл-Озеке на ул. Некрасова. Об этом сообщает портал «Новости Горного Алтая».

В селе Кызыл-Озеке произошло ДТП. Пострадал молодой мужчина. МВД по Республике Алтай.

Единственным участником происшествия и пострадавшим стал 25-летний местный житель.

Двигаясь со стороны ул. Горького в направлении села Чоя, он не смог справиться с управлением, влетел в отбойник и опрокинулся.

Мужчину с травмами разной степени тяжести госпитализировали в Республиканскую больницу. Там у него уже взяли анализ на алкоголь.

В пресс-службе МВД по Республике Алтай изданию сообщили, что по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Алтапресс

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