ГОРНЯК22 23.05.2021
Авто

Алтапресс: Немецкие эксперты выяснили, какие автомобили почти не ломаются

Горняк22
12 часов Ago

Ассоциация технического надзора (TUV) Германии составила рейтинг надежности автомобилей. Издание «За рулем» отобрало из списка только те модели, которые официально продаются в России.

Десятка самых дорогих подержанных автомобилей в Барнауле в июле 2020 года. Mercedes-Benz G-Class Сайты частных объявлений.

Так, самой надежной машиной в возрастной категории от 2 до 3 лет оказался компактный кроссовер Mercedes-Benz GLC-Class — только 1,7% владельцев внепланово обращались на сервис при среднем пробеге 56 тыс. км.

Вторую строчку занимает Porsche 911 с показателем обращений в сервис 2,2% при пробеге 24 тыс. км. Третьим стал спорт-седан Mercedes-Benz CLS с результатом 2,4% и 28 тыс. км.

Далее список самых надежных моделей выглядит так (в процентах указывается доля внеплановых обращений в сервис):

  • Hyundai i30 — 2,5% при 34 тыс. км,
  • Mercedes-Benz A-Class — 2,6% при 42 тыс. км,
  • Mercedes-Benz C-Class — 2,8% при 55 тыс. км,
  • Audi Q3 — 3% при 44 тыс. км,
  • Mitsubishi ASX — 3% при 40 тыс. км,
  • Mercedes-Benz GLE — 3,1% при 62 тыс. км,
  • Volkswagen Golf — 3,2% при 34 тыс. км.

В аутсайдерах оказались Dacia (Renault) Duster (11,1% при 41 тыс. км) и Logan (10,4% при 56 тыс. км), а также Citroеn Berlingo (8,8% при 51 тыс. км).

Рейтинг надежности автомобилей составлялся на основе данных технического осмотра и обслуживания, а также на количестве поломок при том или ином пробеге. Всего было проверено почти 9 миллионов автомобилей.

Алтапресс

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