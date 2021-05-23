Алтапресс: Немецкие эксперты выяснили, какие автомобили почти не ломаются

Ассоциация технического надзора (TUV) Германии составила рейтинг надежности автомобилей. Издание «За рулем» отобрало из списка только те модели, которые официально продаются в России.

Десятка самых дорогих подержанных автомобилей в Барнауле в июле 2020 года. Mercedes-Benz G-Class Сайты частных объявлений.

Так, самой надежной машиной в возрастной категории от 2 до 3 лет оказался компактный кроссовер Mercedes-Benz GLC-Class — только 1,7% владельцев внепланово обращались на сервис при среднем пробеге 56 тыс. км.

Вторую строчку занимает Porsche 911 с показателем обращений в сервис 2,2% при пробеге 24 тыс. км. Третьим стал спорт-седан Mercedes-Benz CLS с результатом 2,4% и 28 тыс. км.

Далее список самых надежных моделей выглядит так (в процентах указывается доля внеплановых обращений в сервис):

Hyundai i30 — 2,5% при 34 тыс. км,

Mercedes-Benz A-Class — 2,6% при 42 тыс. км,

Mercedes-Benz C-Class — 2,8% при 55 тыс. км,

Audi Q3 — 3% при 44 тыс. км,

Mitsubishi ASX — 3% при 40 тыс. км,

Mercedes-Benz GLE — 3,1% при 62 тыс. км,

Volkswagen Golf — 3,2% при 34 тыс. км.

В аутсайдерах оказались Dacia (Renault) Duster (11,1% при 41 тыс. км) и Logan (10,4% при 56 тыс. км), а также Citroеn Berlingo (8,8% при 51 тыс. км).

Рейтинг надежности автомобилей составлялся на основе данных технического осмотра и обслуживания, а также на количестве поломок при том или ином пробеге. Всего было проверено почти 9 миллионов автомобилей.

Алтапресс