Алтапресс: Страсть — драйв — победа! Раздели любовь к хоккею вместе со ŠKODA и официальным дилерским центром «АНТ Барнаул»

Марка ŠKODA известна автомобилистам всего мира не только великолепным качеством и безопасностью своих автомобилей, но и настоящей страстью, которую разделают миллионы людей — страстью к хоккею.

KAROQ HOCKEY EDITION. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул».

ŠKODA на протяжении десятилетий выступает генеральным спонсором Чемпионата мира по хоккею и на мировом первенстве, которое в этом году пройдет в Риге, станет главным партнером ЧМ уже в 29-ый раз.

Это самое длительное сотрудничество в истории спортивных дисциплин, вошедшее в Книгу рекордов Гиннесса.

Болельщики, разделяющую любовь к этой зрелищной и драйвовой игре, на протяжении долгих лет понимают, что настоящий хоккейный характер заложен и в автомобили ŠKODA. Свою страсть к хоккею ŠKODA воплотила в серии ŠKODA HOCKEY EDITION.

В 2021 году к команде HOCKEY EDITION присоединился долгожданный ŠKODA KAROQ. Этот кроссовер воплощает в себе философию ŠKODA, сводящуюся к максимальной функциональности, надежности и удобству.

KAROQ HOCKEY EDITION. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». KAROQ HOCKEY EDITION. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». KAROQ HOCKEY EDITION. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». KAROQ HOCKEY EDITION. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул».

Дебютировав на отечественном рынке год назад, ŠKODA KAROQ снискал большую любовь среди российских автомобилистов.

Уникальный KAROQ HOCKEY EDITION на сегодняшний день представлен и в Барнауле у официального дилера ŠKODA — Автоцентра «АНТ Барнаул».

Утонченный дизайн, светодиодные и противотуманные фары, система управления дальним светом, фронтальные подушки безопасности, парктроники, шторки безопасности, функциональный круиз-контроль — всем этим может похвастаться данный автомобиль.

ŠKODA KAROQ HOCKEY EDITION имеет уникальный хоккейный логотип, который автоматически делает владельца такого автомобиля представителем большой спортивной семьи.

Автомобиль оснащен декоративно-защитными накладками, которые закрывают и передние, и задние пороги. Еще одна особенность KAROQ HOCKEY EDITION — очень удобный и вместительный багажник, который «завязан» со вторым рядом сидений и позволяет обыгрывать пространство внутри салона машины в зависимости от потребностей.

Отдельного внимания заслуживают светодиодные фары — LED-источники отличаются исключительно долгим сроком службы и ярким светом очень комфортным для глаз водителя. Фары управляются системой AFS, которая адаптирует их работу в соответствии со скоростью, режимом движения и погодными условиями.

Кроссовер ŠKODA KAROQ HOCKEY EDITION наделен системой выбора режима движения, которая позволяет настраивать работу двигателя, рулевого управления, трансмиссии и комплекса стабилизации.

Функциональная информационно-развлекательная система Bolero и множество удобных «фишек» в салоне автомобиля позволяют обеспечить максимальный комфорт как для водителя, так и для пассажиров.

Получите Ваше персональное предложение на ŠKODA KAROQ в официальном дилерском центре ŠKODA «АНТ Барнаул».

Кроме того, официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул» предлагает широкий выбор различных моделей популярного чешского бренда и помогает сделать покупку нового автомобиля максимально комфортной для клиентов.

Компетентные консультанты, индивидуальный подход, сервисное обслуживание, возможность записаться на тест-драйв и лично испытать все достоинства ŠKODA — каждый клиент сегодня может оценить все эти услуги в дилерском центре «АНТ Барнаул».

Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»

Адрес: Павловский тракт, 249Е (рядом с ТРЦ Европа)

Время работы:

— ПН-ПТ: 8:00 — 19:00

— СБ-ВС: 9:00 — 14:00

Продажа: тел (3852) 282−111

Сервис: тел (3852) 282−888

Сайт: www.skoda-ant22.ru

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