ГОРНЯК22 23.05.2021
Авто

Алтапресс: В Барнауле закроют движение у ж/д вокзала из-за патриотической акции

Горняк22
20 часов Ago

24 мая, в понедельник, в Барнауле перекроют проезд в районе пл. Победы, предупредили в администрации города.

«Мы — армия страны! Мы — армия народа!» mil.ru

Проезд всех видов транспорта закроют с 8:30 до 16:00 от здания № 10 до здания № 9 по пл.Победы.

Это связано с подготовкой и проведением информационно-пропагандистской акции «Мы, Армия страны. Мы, Армия народа».

Водителе просят быть внимательными на этом участке и, по возможности, выбирать заранее маршруты объезда.

20 мая, по данным Минобороны, военный поезд прибыл в Амурскую область в рамках акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!». Поезд начал свое движение в конце апреля с Киевского вокзала Москвы и проследует почти через всю страну, делая остановки в 51 городе.

По замыслу организаторов, акция направлена на сплочение общества и противостояние историческим фальсификациям.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Страсть — драйв — победа! Раздели любовь к хоккею вместе со ŠKODA и официальным дилерским центром «АНТ Барнаул»

Алтапресс: Страсть — драйв — победа! Раздели любовь к хоккею вместе со ŠKODA и официальным дилерским центром «АНТ Барнаул»

Горняк22
20 часов Ago
Марка ŠKODA известна автомобилистам всего мира не только великолепным качеством и безопасностью своих автомобилей, но и настоящей страстью, которую разделают миллионы людей — страстью к хоккею....
Алтапресс: Красота и стремительность. Почему ŠKODA KAROQ сравнивают со стрелой и как в Барнауле купить этот кроссовер с максимальной выгодой

Алтапресс: Красота и стремительность. Почему ŠKODA KAROQ сравнивают со стрелой и как в Барнауле купить этот кроссовер с максимальной выгодой

Горняк22
1 неделя Ago
Начало теплого сезона — идеальный повод для того, чтобы задуматься о приобретении нового автомобиля, который станет верным спутником и незаменимым помощником в дальнем путешествии,...

Читать по теме:

ВТОПЕ: