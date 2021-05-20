Алтапресс: Барнаульским байкерам в центре города освятят их мотоциклы

Байкеры из Барнаула, желающие освятить своих «железных коней», смогут сделать это в центре города в ближайшие выходные, информирует паблик «Барнаул 22».

Барнаульские байкеры открыли мотосезон. Ирина Пергаева

«Освящение двухколесной техники пройдет на парковке храма Святителя Димитрия Ростовского (площадь Спартака)», — говорится в сообщении.

Чин освящения мотоциклов состоится 22 мая в 10:00.

Напомним, что 2 мая на парковке ТРЦ «Galaxy» барнаульские байкеры устроили шоу по слуаю открытия мотосезона. Мотолюбители соревновались на самую медленную езду и самый громкий мотор. Не обошлось и без пасхальных конкурсов: байкеры ели на скорость куличи и били яйца.

Алтапресс