ГОРНЯК22 28.04.2021
Авто

Алтапресс: Двое барнаульцев чудом остались целы после жесткой аварии

Горняк22
2 часа Ago

В ночь на 25 апреля в Барнауле произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля не справился с управлением и автомобиль выбросило на рельсы.

Авария. Знак. ДТП СС0

О подробностях ДТП очевидцы рассказали в сообществе «Инцидент Барнаул». По их словам, все произошло около здания по адресу Попова, 167.

«Ехала по Попова и видела, что „Тойота“ явно превышала скорость и наехала на впереди стоящую преграду в виде треугольника, которая находилась на дороге люк или яма, что там точно было не разглядела. Автомобиль начало мотать по дороге. Водитель не справился с управлением, авто закинуло на рельсы», — рассказала участница сообщества Татьяна.

По ее словам, она и другие неравнодушные остановились и помогли людям выбраться из искореженного автомобиля.

За рулем была молодая девушка, которая отказалась от медицинской помощи. На пассажирском сидение находился парень, который тоже не пострадал.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Барнаульские водители устали ждать и сами занялись ремонтом дорог

Алтапресс: Барнаульские водители устали ждать и сами занялись ремонтом дорог

Горняк22
2 часа Ago
Глубокие дыры в дорожном покрытии на оживленных участках улиц осточертели барнаульским водителям. Жители города принялись за ремонт самостоятельно. Барнаульцы чинят дорогу своими силами....
Алтапресс: В Барнауле открыли обновленный дилерский центр «Автоцентр АНТ Mitsubishi» и презентовали рестайлинговый Pajero Sport

Алтапресс: В Барнауле открыли обновленный дилерский центр «Автоцентр АНТ Mitsubishi» и презентовали рестайлинговый Pajero Sport

Горняк22
2 часа Ago
Презентация рестайлингового Pajero Sport. Автоцентр АНТ – официальный дилер Mitsubishi Motors. Торжественное открытие обновленного дилерского центра Mitsubishi Motors компании «Автоцентр...
Алтапресс: Сдаем без паники. Как изменился экзамен на водительские права и чего ждать барнаульцам

Алтапресс: Сдаем без паники. Как изменился экзамен на водительские права и чего ждать барнаульцам

Горняк22
2 часа Ago
Новый регламент сдачи экзаменов на право управления автомобилем вступил в силу с 1 апреля. Кандидатов уже сейчас оценивают в полевых условиях — на улицах Барнаула. Мы поинтересовались у Алтайской...
Алтапресс: Стало известно, какой хитростью победили пробки в Барнауле на съезде с Горы

Алтапресс: Стало известно, какой хитростью победили пробки в Барнауле на съезде с Горы

Горняк22
2 часа Ago
Руководитель алтайского Центра управления регионом (ЦУР) Евгений Нечепуренко во время интернет-общения с жителями региона рассказал, как его ведомство помогает решать дорожные проблемы....
Алтапресс: Гагаринская «Волга» и британский «скиталец». ТОП-10 роскошных автомобилей на вторичном рынке Барнаула

Алтапресс: Гагаринская «Волга» и британский «скиталец». ТОП-10 роскошных автомобилей на вторичном рынке Барнаула

Горняк22
2 часа Ago
«Сердце красавиц склонно к измене. И к перемене, как ветер мая». Сердечные предпочтения автовладельцев меняются гораздо чаще, на сайтах частных объявлений появляются новые уникальные...

Читать по теме:

ВТОПЕ: