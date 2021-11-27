Алтапресс: Аварии и непогода вернули в Барнаул пробки в 9 баллов

Днем 26 ноября дорожная ситуация в Барнауле оценивается, по данным 2Gis, в 9 баллов. После резких скачков температуры дороги покрылись гололедом и произошло несколько аварий.

Мощный снегопад в Барнауле. Анна Зайкова/altapress.ru.

Судя по карте, ДТП произошли на пересечении ул. Попова и Энтузиастов, около «Огней», на развязке Павловского тракта и пр. Строителей, на выезде на ул. Парфенова, отчего стоит движение на Воровского и Комсомольском от самого Старого моста при движении в город.

Пробки днем 26 ноября в Барнауле. 2GIS

По печальной традиции, заторы на ул. Власихинской, Попова, пр. Строителей, Красноармейском, Челюскинцев, Павловском тракте.

К вечеру ситуация может усугубиться.

Ранее altapress.ru писал, что за последние двое суток, 24 и 25 ноября в Барнауле выпало количество осадков, превысивших месячную норму.

Ситуация осложнилась резким температурным перепадом: днем 25 ноября потеплело до +4 и пошел дождь, а в ночь на 26 ноября похолодало до -16.

Алтапресс